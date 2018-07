Basquete masculino define elenco para o Sul-Americano com cinco jovens A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta terça-feira a lista com os 12 jogadores que defenderão o Brasil no Campeonato Sul-Americano, na semana que vem. Apesar de a primeira convocação, com 16 nomes, ter sido feita por Ruben Magnano, quem definiu o grupo que irá à Venezuela foi Gustavo de Conti, que novamente será o treinador desse "time B" do Brasil.