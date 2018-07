Bate-papo com Cafu emociona jogadores da seleção

BRASÍLIA - Foi com surpresa e emoção que os jogadores da seleção receberam a visita de um campeão do mundo, o ex-lateral Cafu, pouco antes do início do treino de reconhecimento do gramado, nesta sexta à tarde, no Estádio Mané Garrincha. O capitão do pentacampeonato, conquistado em 2002, fez um breve discurso de incentivo para o grupo, abraçado ao técnico Luiz Felipe Scolari, no centro do campo. Ao redor, os atletas o ouviam com atenção.

Alguns se emocionaram, como o zagueiro Dante. "Fiquei sem palavras, ele comoveu todos nós", contou. Cafu falou da alegria de vestir a camisa da seleção e mais ainda quando o time conquista um título. Recordou situações de dificuldade pelas quais passou antes de jogar futebol e vividas também durante sua carreira e pediu que todos ali representassem o País com dignidade. "Ele deixou todo mundo arrepiado. Fez uma mensagem linda. O Cafu é um exemplo", declarou o meia Lucas.

Para Thiago Silva, também sob efeito da visita inesperada, Cafu deu uma lição de humildade e mexeu com brio de todos. "Pra mim, o jogo tinha de ter começado naquela hora."