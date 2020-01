Bate-papo com Casagrande e astros paralímpicos abre programação de palestras do Sesc; confira

O Serviço Social do Comércio (Sesc) do Estado de São Paulo vai promover no início deste ano uma série de debates e eventos sobre as modalidades que vão fazer parte da programação dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cada uma das 40 unidades do Sesc vai oferecer ao público na programação do Sesc Verão 2020 aulas abertas sobre os esportes, apresentações esportivas, exposições, encontros e vivências com atletas olímpicos e paralímpicos.

Por isso, o primeiro da lista de eventos será um debate na tarde deste sábado com a presença do ex-atacante Casagrande, dos jogadores paralímpicos Rogerinho e Ricardinho e da auxiliar da seleção feminina Bia Vaz. O tema da conversa no Sec Pinheiros será a vivência de cada um deles sobre o futebol, em especial os diferentes modos como o esporte pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social.

Confira a programação completa:

JANEIRO

Apresentações Esportivas

HISTÓRIA DO FUTEBOL: 4 GERAÇÕES, 4 REALIDADES

Paixão nacional, o futebol tem muitos ídolos, muitas modalidades dentro de uma e muitas histórias conhecidas e nem tão conhecidas. A atividade é um bate-papo com quatro atletas de diferentes realidades e gerações; atleta de futebol masculino, futebol feminino e futebol de 7 e futebol de 5. Com Bia Vaz, Casagrande, Rogerinho e Ricardinho.

Bia Vaz: Atualmente, é auxiliar de Pia Sundhage na Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Como jogadora, foi campeã da Copa América de 2014, pela Seleção Brasileira. Também venceu a Copa do Brasil de 2014, o Campeonato Brasileiro de 2014 e o Campeonato Paulista de 2013 pela Ferroviária, e foi campeã da Copa do Brasil de 2011, pelo Foz Cataratas. Como auxiliar da Seleção Brasileira, venceu a Copa América de 2018 e disputou a Copa do Mundo de 2019, na França. Bia foi eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras e inovadoras do mundo em 2017 pela BBC.

Casagrande: Comentarista de futebol da Globo, palestrante, participa do programa de rádio Rock Bola, na 89.1 FM. Ex-atleta profissional de futebol, com passagem marcante pelo Corinthians, São Paulo e Flamengo.

Rogerinho: Atualmente, é chamado de Rogerinho R9 e considerado um dos grandes jogadores do mundo quando o assunto é futebol para amputados.

Ricardinho: Atleta paralímpico de futebol de 5 (futebol de cegos). Atuou na seleção brasileira de futebol de cinco (para deficientes visuais). Atualmente, joga pelo clube Acergs-RS. Com doze anos de idade, já disputava contra meninos na faixa de 15 a 17 anos. Aos 15 anos, recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira, sendo eleito a revelação e melhor jogador do Mundial.

Data: 04/01. Sábado, das 15h30 às 17H30

Ginásio Ônix

Livre

GINÁSTICA RÍTMICA COM O CONJUNTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Apresentação e vivência da modalidade com o Conjunto de Ginástica Rítmica Brasileira. A equipe foi campeã panamericana em Toronto (2015), e está em fase de preparação para Tóquio 2020.

Dia 05/01, domingo, 15h30 às 17h30

Ginásio Ônix, 7º andar

Livre

JOGUE COM UMA GAROTA E CRISTIANE ROZEIRA

Bate-papo e vivência com o coletivo Jogue como uma garota e a atleta Cristiane Rozeira.

Jogue como uma garota, coletivo criado com o objetivo de reunir mulheres e meninas que jogam ou que nunca jogaram futebol em locais públicos para a ocupação desses espaços. São trabalhadas questões de gênero e principalmente empoderamento feminino por meio do esporte.

Cristiane Rozeira, jogadora de futebol profissional que atualmente joga pelo São Paulo. Em 2012, tornou-se a maior artilheira do futebol feminino da história dos Jogos Olímpicos. Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tornou-se a maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos, com a marca de 14 gols.

Dia 11/01 – Sábado, 15h30 às 17h30

Ginásio Ônix

Livre

NATAÇÃO PARALÍMPICA COM JOANA NEVES E CLODOALDO SILVA

Bate-papo e vivência com os atletas paralímpicos da natação Joana Neves e Clodoaldo Silva que abordarão as características da modalidade, as conquistas, dificuldades e curiosidades.

Joana Neves é natural do Rio Grande do Norte, nasceu com um tipo de nanismo, e começou a nadar em 2000 por orientação médica para tratar fraqueza nos ossos. Ela se identificou com a natação logo cedo e não parou mais.

Vem colecionando títulos, entre eles 4 medalhas paralímpicas: bronze em Londres nos 50m borboleta, duas pratas e um bronze no Rio 2016. Em 2015, foi contemplada com o Troféu Best Swimming, na categoria “Melhor Nadadora Paralímpica do Brasil”.

Clodoaldo Silva nasceu com paralisia cerebral, o que afetou seus membros inferiores, ocasionado pela falta de oxigenação durante o parto. O atleta paralímpico é conhecido como o tubarão das piscinas. Suas conquistas ajudaram o país a reconhecer o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência. O atleta possui 14 medalhas paralímpicas (6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes) e acumula mais de 700 medalhas na sua carreira. Ele foi o responsável por acender a Pira Paraolímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

Dia 12/01, domingo, das 15h30 às 17h30

Piscina Semiolímpica

Livre

FUTEBOL DE 7

Apresentação e vivência da modalidade. O futebol de 7 é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. As regras são da FIFA, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). Com Rogerinho e atletas da Seleção Brasileira e do Corinthians.

Dia 19/1, domingo, das 15h30 às 17h30

Ginásio Ônix

Livre

TREINO ABERTO DE FUTEBOL

Com a participação dos alunos do Programa Sesc de Esporte e projetos sociais. Conduzido pela técnica da Ferroviária Futebol S/A Tatiele Silveira e a goleira Luciana, campeãs brasileiras de futebol em 2019 e vice-campeãs da Copa Libertadores da América 2019.

Dia 25/1, Sábado, das 15h às 17h

Sesc Interlagos

Inscrições no dia e local com 1 hora de antecedência. Vagas Limitadas. A partir de 13 anos.

Bate-papo

BATE PAPO: HISTÓRIA, COMUNICAÇÃO E FEMINISMO NO FUTEBOL

Bate-papo sobre o futebol feminino a partir de reflexões históricas e de comunicação, com Natália Santana (jornalista rádio Paraty FM), Viviane Falconi (primeira mulher a narrar um jogo da Liga dos Campeões em Madri) e Lu Castro. Mediação de Silvana Goellner.

Dia 16/01, quinta, 19h às 21h

Ginásio Ônix

Livre

FEVEREIRO

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Bate-papo e jogo demonstrativo 3x3 com as atletas e técnicos das respectivas equipes. Será uma reedição da final do Campeonato Paulista Feminino de 2019, em jogo que marcou o recorde de público de jogos de futebol feminino no Brasil.

Pela equipe do Corinthians, participam o técnico Arthur Elias e as atletas Tamires, Grazi e Milene. Em 2019, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista e a Libertadores da América, e a equipe bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas no futebol profissional, com 34 triunfos seguidos. Já representando o São Paulo, o técnico Lucas Piccinato e as jogadoras Jaqueline Ribeiro, Vitória Ferreira e Larissa Santos. Em 2019, o São Paulo foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e vice-campeão paulista. A equipe chegou em todas as finais dos campeonatos que disputou no ano.

Dia 02/02, domingo, 15h30 às 17h30

Ginásio Ônix

Livre

FUTEBOL QUE UNE COMUNIDADES NO SESC INTERLAGOS

Festival de futebol com turmas de futebol de unidades convidadas, coletivos ou grupos que desenvolvem o futebol como ferramenta de transformação social. A Aline será a anfitriã do festival recebendo os grupos, dando dicas durante os jogos e fazendo a premiação no final do festival.

Aline Pellegrino iniciou sua carreira como jogadora aos 15 anos de idade. Atuou em diversos clubes brasileiros, com destaque para o Santos, clube em que conquistou as Copas do Brasil de 2008 e 2009, e a Copa Libertadores da América de 2010. Esteve na Seleção Brasileira entre os anos de 2004 a 2013, exercendo a função de capitã em diversas oportunidades. Foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de 2007, vice-campeã na Copa do Mundo de 2007 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004. Atualmente, ocupa a função de Coordenadora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol.

Dia 16/02, domingo, 12h às 17h.

Sesc Interlagos

*Somente para alunos inscritos no Programa Sesc de Esportes e Coletivos convidados. A partir de 13 anos.

FUTEBOL E DIVERSIDADE

Bate-papo com jogadores da Unicorns Brazil, grupo que promove o esporte dentro da comunidade LGBTQI+, para falar de como surgiu o movimento, refletir sobre as dificuldades e possibilidades de promover a diversidade e a ideia de que o futebol é para todos. Após a conversa, o público será convidado a participar de uma partida com os jogadores. Com Unicorns Brazil.

Dia 16/2, domingo, 15h30 às 17h30.

Ginásio Ônix

Livre

Bate-papo

12º JOGADOR – A TORCIDA E A PAIXÃO PELO FUTEBOL

A paixão pelo futebol é algo tão visceral que é comum chamar a torcida de 12º jogador em campo. Afinal, é na arquibancada que são vividas as intensas emoções de uma partida. Para conversar sobre estas emoções, e também refletir sobre as nuances que compõem uma torcida de futebol, passando pelos casos de violência e intolerância, até iniciativas que buscam a garantia do respeito e da diversidade, este encontro contará com a torcedora Silvia Grecco, que narra as partidas do Palmeiras para o filho Nickollas (que é deficiente visual); o jornalista José Trajano, autor da plataforma “Ultrajano”, que traz colunas sobre esportes, política, cultura geral e direitos humanos; e o cientista social Marcel Diego Tonini, que pesquisa sobre o negro e o racismo no futebol.

Dia 20/02, quinta, 19h às 21h.

Ginásio Ônix

Livre

OUTRAS ATIVIDADES

YOGA

Prática indiana indicada para pessoas que buscam equilíbrio, com exercícios de respiração e posturas, mesclando tonicidade e relaxamento, aliado à meditação.

04/01 a 01/03. Sábados e domingos e feriados, das 10h30 às 11h30

Local: Ginásio Ônix (7º andar)

Recomendação etária: 12 anos

Grátis | Inscrição na horário e local da atividade. Vagas limitadas.

DANÇA DE SALÃO

Aula aberta que busca promover a integração dos participantes a partir da experimentação dos vários ritmos e estilos de dança de salão.

05/01 a 01/03. Domingos e feriados, das 16h15 às 17h45

Local: Ginásio Mosaico (4º andar).

Grátis | Inscrição no dia e local da atividade | Vagas limitadas | 12 anos.

Recreação

PEBOLIM

Popularmente conhecido no Brasil como Totó (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Região Nordeste, Minas Gerais, Pará etc), pebolim (São Paulo, Sul, Centro-Oeste, Norte, triângulo e sul de Minas Gerais), pacal (sul de Santa Catarina) e em Portugal como matraquilhos ou matrecos, é um jogo inspirado no futebol, que consiste em manipular bonecos presos a manetes, possibilitando "jogar futebol" numa mesa.

04/01 a 01/03. Terça a sexta, das 10h às 20h. Sábados e domingos, das 10h às 18h

Local: Ginásio Ônix (7º andar)

Grátis | Livre

FUTEBOL DE MESA - COM FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE MESA

É um jogo simulado de futebol praticado com botões, que representam os jogadores e são movidos com o auxílio de uma palheta. É praticado como um "passatempo" e como esporte oficialmente reconhecido sendo denominado "Futebol de Mesa”.

07 a 10/01. Terça a quinta, das 10h às 20h

11 a 12/01. Sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Ginásio Ônix (7º andar)

Grátis | Livre

Vivência

SURF E STAND UP PARA TODOS - COM CISCO ARANÃ

Atividade de surfe e stand up utilizando pranchas adaptadas para pessoas com deficiência, a partir do projeto “Sonhando Sobre as Ondas”.

Cisco Aranã é educador físico, ministrou aulas na FEFESP/UNISANTA, coordenador da 1ª Escola Pública de Surfe do Brasil. Como atleta, foi Campeão Brasileiro e Paulista de Surfe. Publicou o livro "Aprendendo a Surfar" e há alguns anos desenvolve o Projeto: "Sonhando com as Ondas", que oferece a oportunidade de experimentação do Surfe e Stand Up Paddle para deficientes físicos e intelectuais.

18 a 19/01. Sábado e domingo, das 14h às 17h

Local: Piscina

Grátis | Livre

HÓQUEI SOBRE GRAMA - COM FHESP -FEDERAÇÃO DE HÓQUEI SOBRE GRAMA DE SÃO PAULO

Vivência da modalidade que é um esporte em que dois times com onze jogadores têm como objetivo marcar o maior número de gols possível conduzindo a bola por intermédio de um stick. Uma partida de hóquei sobre grama consiste em quatro tempos de 15 minutos cada.

25/01. Sábado, das 15h30 às 17h30

26/01. Domingo, das 15h30 às 17h30

Local: Ginásio Ônix (7º andar).

Livre | Grátis.

PANNA K.O

Jogadores disputam um contra um em uma pequena arena de 4x6m, em jogos rápidos de 3 minutos. O ganhador pode ser aquele que marcar mais gols, porém melhor que marcar gols é passar a bola entre as pernas do oponente. Um drible clássico como este é a mais alta conquista de um jogador na partida, este se torna campeão imediatamente.

Dia: 12/01. Domingo, das 14h às 17h30

Local: Ginásio Ônix (7º andar).

Livre | Grátis | Inscrições no dia e local da atividade.

GINÁSTICA RÍTMICA

A vivência de Ginástica Rítmica irá propiciar os três aspectos da modalidade: habilidade corporal, manuseio dos aparelhos e harmonia com a música. As habilidades corporais envolvem elementos como giros, equilíbrios, saltos. Os aparelhos da GR são cordas, arcos, fitas, bola e maças e possuem manuseios específicos. Serão apresentados os movimentos e os manuseios dos aparelhos junto à integração desses com músicas.

Dia: 18/01. Sábado, das 14h às 17h30

Local: Ginásio Ônix (7º andar).

Livre | Grátis | Inscrições no dia e local da atividade.