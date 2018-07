Bateria de Medina e Fanning é interrompida por nova aparição de tubarão em Jeffreys Bay

A bateria que classificou Gabriel Medina para as semifinais da etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe, nesta quarta, precisou ser paralizada por causa de uma nova aparição de tubarão nas águas sul-africanas.

Ele e Mick Fanning precisaram ser rebocados por barcos para evitar possíveis ataques. De acordo com a organização, o animal estava apenas de passagem pelo local e a bateria pôde ser retomada logo na sequência.

Na terça-feira, durante a bateria do também brasileiro Filipe Toledo, outro alerta foi emitido, indicando que tubarões estavam se aproximando da área onde os surfistas competiam.

Em 2015, Fanning precisou se defender para evitar um ataque de tubarão nas águas de Jeffreys Bay. Desde então, a organização do campeonato vem apostando na tecnologia para evitar novos incidentes e evitar que os surfistas corram novos riscos.

The #CoronaOpenJBay is currently on hold due to a shark in the line-up. Everyone is safe and water patrol is monitoring the line-up. pic.twitter.com/t719KIgIzv — World Surf League (@wsl) 19 de julho de 2017