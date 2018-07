Batido no Gre-Nal, Inter encara o Santa Cruz para encerrar jejum de vitórias

O técnico Argel Fucks minimizou o mau momento. "Estou há quatro anos na Série A. Convivemos o tempo inteiro com pressão. É pressão para ganhar, chegar à Libertadores, para não cair. Os jogadores estão preparados. Funciono muito bem sob pressão. Não costumo me abater. Minha vida diz isso. Com o ambiente hostil, pressão forte, eu me fortaleço. Dou resposta boa", comentou.

Durante a semana, o treinador fez questão de abrir o treino para a imprensa e comandar os coletivos com praticamente os mesmos titulares todos os dias. O zagueiro Ernando chegou a ser poupado de uma atividade para fazer fortalecimento muscular, mas está confirmado na equipe.

As principais novidades em relação aos últimos jogos estão no setor ofensivo. O meia Gustavo Ferrareis ganhou a vaga do venezuelano Seijas, titular nas derrotas para o Flamengo e Grêmio, ambas por 1 a 0. No ataque, Ariel também ganhará uma chance e atuará entre Eduardo Sasha e Vitinho.