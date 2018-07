Bauru tira 17 pontos, bate Fla e vai à decisão da Liga das Américas

O Bauru é o primeiro time classificado para a final da Liga das Américas, o equivalente da Libertadores no basquete. O time paulista, atual campeão, perdia do Flamengo por 17 pontos até 7min30s do fim do jogo, mas conseguiu uma virada incrível e passou a frente à 30m do estouro do cronômetro. Com a vitória por 82 a 81 em Barquisimeto (Venezuela), o Bauru avançou à final para encarar o vencedor do duelo entre Guaros de Lara, time da casa, e Mogi.

Faltando 7min30s para o confronto entre os dois últimos campeões da Liga, o Fla liderava por 17 pontos. Mas o Bauru engatou uma sequência impressionante, reduzindo a desvantagem a três. Foi quando perdeu, de uma só vez, o ala/armador Alex Garcia (cinco faltas) e o armador Rafael Fisher (machucado).

Faltando 1min30s, o Bauru reduziu a vantagem para um ponto. A chance da virada veio 20 segundo depois, mas Guilherme errou uma bandeira fácil. Só que o Flamengo também vacilou na frente, com um passe errado, e deu ao time paulista nova chance. A 30s do fim, Leo Meindl arriscou de três, marcado, e encestou.

Na frente por dois pontos, o Bauru neutralizou o ataque do Flamengo e Marquinhos, sem espaço, acabou andando. Ele depois até acertou uma bola de três, mas quando o Bauru já vencia por quatro pontos. O Fla passou a forçar faltas, mas não foi o suficiente para virar a partida.

O jogo era tratado como uma final antecipada, uma vez que o Bauru de Alex Garcia, Hettsheimeir e Murilo e o Flamengo de Olivinha, Marquinhos e Rafael Luz são os dois primeiros colocados do Novo Basquete Brasil (NBB). No Nacional, o Fla venceu 19 de seus 23 jogos até aqui, enquanto a equipa paulista venceu 18 em 24.

Exceção ao Guaros, os brasileiros dominaram esta edição do torneio. Bauru, Flamengo e Mogi lideram seus grupos na primeira fase e também ficaram em primeiro ou segundo na segunda fase. O Brasília ficou atrás dos venezuelanos nas duas etapas e acabou eliminado.