Bautista Agut decide título de Gstaad contra jovem italiano

A final do Torneio de Gstaad, na Suíça, vai reunir neste domingo um dos principais candidatos ao título e uma surpresa. O espanhol Roberto Bautista Agut, segundo cabeça de chave, vai encarar o italiano Matteo Berretini, de apenas 22 anos, na decisão deste domingo.

Número 17 do mundo, o experiente Bautista Agut avançou a sua 15ª final no circuito. Dono de oito títulos, ele buscará o nono troféu - sendo o terceiro da temporada - após derrotar o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, neste sábado.

A vaga na final tem sabor especial para o espanhol porque ele vinha sofrendo com problemas físicos nas últimas semanas. Uma lesão no quadril, sofrida no mês passado, o obrigou a desistir do Torneio de Halle, na Alemanha, ainda na curta temporada de grama. Ele perdeu Wimbledon e fez seu retorno num challenger na Itália, quando foi até as semifinais.

Sua volta ao circuito da ATP aconteceu nesta semana e Bautista Agut já garantiu lugar em sua primeira decisão, desde que se recuperou da lesão. Para coroar o retorno, ele terá pela frente o jovem Matteo Berretini, atual 84º do ranking.

O italiano ganhou o direito de disputar sua primeira final da carreira em nível ATP ao vencer neste sábado o estoniano Jürgen Zopp por 6/4 e 7/6 (8/6), num duelo que chegou a atrasar por mais de uma hora em razão do mau tempo. Zopp havia sido o algoz do italiano Fabio Fognini, principal favorito ao título, na segunda rodada.