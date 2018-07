Bautista deixa Suzuki e já treina pela Honda na MotoGP

"Estou muito triste por deixar a Suzuki depois de dois grandes anos que tive aqui. Foi uma experiência fantástica trabalhar com a equipe e nos tornamos uma grande família. Quero agradecer a todos pessoalmente pelos dois últimos anos. Por vezes foi difícil, mas ninguém desistiu e senti sempre ter o apoio e entrega de todos. Não sinto que estou deixando uma equipe, mas um grupo de amigos que espero conhecer durante muito tempo", declarou o piloto.

Campeão do Mundial de 125 cilindradas em 2006, Bautista foi contratado pela Suzuki em 2010. Nas duas temporadas em que pilotou pela equipe, ele terminou na 13.ª posição do Mundial de MotoGP, tendo três quintas colocações (Catalunha e Malásia, em 2010, e Inglaterra, neste ano) como melhores resultados na categoria.

"Estou particularmente satisfeito que na próxima temporada verei Álvaro Bautista pilotar uma moto com as cores da equipe Honda Gresini. É um piloto muito rápido e eu o respeito por sua gentileza e cordialidade. Estou convencido de que ele irá se integrar rapidamente em nosso grupo e juntos vamos atingir metas importantes e experimentar emoções agradáveis", afirmou o chefe da Honda Gresini, Fausto Gresini.

Em sua nova equipe, Álvaro Bautista terá a responsabilidade de substituir o italiano Marco Simoncelli, que morreu tragicamente no mês passado. Na etapa da Malásia do Mundial, ele acabou caindo de sua moto, ainda na primeira volta, e foi atropelado por Colin Edwards e Valentino Rossi. Com ferimentos no peito, no pescoço e na cabeça, não resistiu aos ferimentos.