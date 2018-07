Bautista fatura 1ª pole na MotoGP em Silverstone

O espanhol Álvaro Bautista surpreendeu neste sábado ao conquistar a primeira pole position da sua carreira na MotoGP. O piloto da Gresini Honda foi o mais rápido no treino de classificação da etapa inglesa, no circuito de Silverstone, e largará da primeira colocação no domingo, quando será disputada a sexta prova desta temporada.

Bautista registrou o tempo de 2min03s303 e foi favorecido pela chuva fraca que atingiu o circuito de Silverstone nos minutos finais da atividade que definiu o grid de largada, quando os pilotos tentavam melhorar suas marcas. Assim, garantiu a primeira pole da Gresini Honda desde junho de 2011, quando o italiano Marco Simoncelli largou do primeiro lugar na etapa holandesa da MotoGP.

Pole, Bautista foi seguido pelo norte-americano Ben Spies, que garantiu a segunda posição no grid com o tempo de 2min03s409. Ele foi seguido pelo australiano Casey Stoner, vice-líder do campeonato, com 2min03s423. Já o espanhol Jorge Lorenzo, que lidera o campeonato, ficou na quarta colocação, com 2min03s763.

Lorenzo foi seguido, em ordem, pelos compatriotas Dani Pedrosa e Hector Barberá e pelo norte-americano Nicky Hayden, que sofreu forte queda durante o treino de classificação. Acidente semelhante aconteceu com o italiano Valentino Rossi, que garantiu o 10º lugar no grid de largada, atrás do compatriota Andrea Dovizioso e do alemão Stefan Bradl.

O treino de classificação da etapa da Inglaterra da MotoGP não contou com a participação do local Cal Crutchlow, que se machucou durante os treinos livres, e do checo Karel Abraham, também lesionado, que não havia treinado na sexta-feira.

A etapa inglesa da MotoGP, no circuito de Silverstone, será disputado neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 2min03s303

2º. Ben Spies (EUA/Yamaha), 2min03s409

3º. Casey Stoner (AUS/Honda), 2min03s423

4º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 2min03s763

5º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 2min03s835

6º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 2min03s876

7º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 2min04s162

8º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 2min04s304

9º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 2min05s035

10º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), 2min05s416

11º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), 2min06s283

12º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), 2min06s303

13º. Yonny Hernández (COL/Avintia), 2min06s814

14º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), 2min07s016

15º. Colin Edwards (EUA/Forward), 2min07s376

16º. Mattia Pasini (ITA/Speed Master), 2min07s511

17º. James Ellison (ING/Paul Bird), 2min08s228

18º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), 2min08s686

19º. Iván Silva (ESP/Avintia), 2min10s092