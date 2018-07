Bauza confirma time reserva com seis garotos de Cotia

Com boa parte dos reservas no departamento médico, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, domingo de manhã, em Volta Redonda (RJ), em sua estreia no Campeonato Brasileiro, com um time majoritariamente formado por garotos promovidos recentemente das categorias de base. Foram formados em Cotia o lateral-direito Auro, os zagueiros Lyanco e Lucão, o lateral-esquerdo Matheus Reis, o volante Banguelê e o meia Lucas Fernandes.

Pela base que o técnico Edgardo Bauza tem utilizado na Libertadores, atualmente Caramelo, Carlinhos, Wesley, João Schmidt e Daniel são reservas. Todos eles estão machucados. Também o zagueiro Breno e o volante Wellington estão no departamento médico, mas se recuperando de cirurgia e sem previsão de retorno.

Com o foco no duelo de quarta-feira contra o Atlético-MG, na partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, Bauza vai poupar 12 jogadores diante do Botafogo. Os 11 titulares usuais mais o volante Wesley, que começou jogando o duelo de ida, no Morumbi, na quarta-feira. Não será surpresa, inclusive, se ele for novamente escalado como titular no Independência.

No Raulino de Oliveira, domingo, a equipe vai a campo com: Renan Ribeiro; Auro, Lugano, Lyanco e Matheus Reis; Lucão, Banguelê e Lucas Fernandes; Centurión, Wilder e Alan Kardec. Banguelê estreará pelo clube, Matheus Reis fará o primeiro jogo do ano, enquanto Auro estreia em 2016 pelo São Paulo - ele esteve emprestado ao Linense durante o Paulistão.

A tendência é que o banco de reservas também seja formado por garotos do sub-20. No elenco profissional, o treinador só tem à disposição o goleiro Léo, e os atacantes Rogério (volta de lesão) e Luiz Araújo (saiu do júnior para o Novorizontino e voltou direto ao elenco principal). O zagueiro Lucas Kal, o lateral-esquerdo Inácio, o atacante Pedro e o volante Artur têm treinado com alguma frequência na Barra Funda.