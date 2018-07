Bayern afirma que foi surpreendido com anúncio precoce de aposentadoria de Lahm

Por meio de um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira e assinado pelo CEO do clube, Karl-Heinz Rummenigge, o Bayern de Munique admitiu ter sido pego de surpresa com o anúncio feito na última terça por Philipp Lahm, que confirmou que irá se aposentar do futebol ao final desta temporada do futebol europeu, um ano antes do término do seu contrato, que vai até 2018.

O jogador de 33 anos de idade fez a revelação após a vitória por 1 a 0 sobre o Wolfsburg, pela Copa da Alemanha. Foi o seu 501º jogo do ídolo pelo clube, sendo que ele se aposentou da seleção alemã depois de liderar o time nacional como capitão rumo ao título da Copa do Mundo em 2014.

No comunicado desta quarta, o Bayern esclareceu que já havia sido avisado na semana passada por Lahm de que ele rescindir o seu contrato ao final desta temporada, mas o clube ressaltou que esperava fazer este anúncio em conjunto com o jogador. "Até ontem (terça-feira), presumimos que haveria um anúncio conjunto sobre esta decisão de Philipp Lahm e o Bayern de Munique", afirmou Rummenigge.

Antes disso, o dirigente confirmou que o jogador informou que não pretendia assumir o posto de diretor esportivo do Bayern, cargo que ficou vago desde que Matthias Sammer o deixou por razões de saúde em julho passado. Rummenigge admitiu que Uli Hoenes, presidente do clube, e ele abriram negociação por meio de conversas "intensivas e construtivas" com Lahm para o cargo nos últimos meses, mas o próprio atleta já havia descartado a possibilidade de assumir esta função como dirigente.

Por fim, Rummenigge enfatizou que Lahm tem sido um jogador importante para o Bayern por "mais de uma década" e destacou: "Estou convicto de que nosso capitão irá agora se concentrar totalmente no time nas difíceis tarefas futuras no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha. Gostaríamos de esclarecer que as portas seguirão sempre abertas para Philipp no Bayern de Munique".

No Bayern desde os 11 anos de idade, Lahm venceu como profissional sete vezes o Campeonato Alemão, seis a Copa da Alemanha, além de ter faturado com o clube a Liga dos Campeões em 2013. O jogador teve uma passagem por empréstimo pelo Stuttgart, sendo que participou de três Copas do Mundo e três edições da Eurocopa pela seleção alemã.