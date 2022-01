Bayern anuncia cinco casos de covid-19 no grupo; goleiro Neuer diz que 'está bem'

O Bayern de Munique se reapresenta na segunda-feira, dia 3, quando todo o elenco passará por testes PCR antes do reinício dos treinos. Quatro jogadores e um assistente técnico não estarão com o grupo após serem diagnosticados com covid-19 durante as férias: o goleiro Neuer, Coman, Tolisso, Richards e o auxiliar Dino Toppmöller.

Todos estão em isolamento e perderão a primeira semana de treinos. O Bayern volta a jogar na sexta-feira, quando recebe o Borussia Monchengladbach na volta do Campeonato Alemão, na qual defende a liderança.

"Quatro jogadores testaram positivo para Covid-19: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards, assim como o assistente Dino Toppmöller. Todos estão bem, mas seguirão em isolamento e não se reapresentarão aos treinos na semana que vem", informou o Bayern.

Neuer estava em férias nas Maldivas e usou suas redes sociais para acalmar os torcedores bávaros. "Estou bem e tenho apenas sintomas leves", informou o goleiro.

O Bayern já havia isolado alguns jogadores no fim do ano para evitar propagação do surto de covid-19: Serge Gnabry, Eric Choupo-Moting, Michael Cuisance e Jamal Musiala. Enquanto isso, o Joshua Kimmich vem tratando problemas no pulmão por causa de sequelas após testar positivo. Ele não quis se vacinar antes de testar positivo.