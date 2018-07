Bayern dá show e goleia por 7 a 0 O Bayern de Munique continua em ascensão. O time da Bavária aplicou goleada por 7 a 0, ontem, sobre o Hannover, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão, com 63 pontos. O holandês Robben (foto) marcou três gols. Com dois pontos a menos está o Schalke 04, que derrotou o Borussia Moenchengladbach por 3 a 1.