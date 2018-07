Bayern de Munique passa sufoco, mas vence em Colônia e abre 8 pontos

A partida foi válida pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão e permitiu ao Bayern chegar aos 69 pontos, oito a mais que o Borussia Dortmund, que no domingo visita o Augsburg e pode voltar a reduzir a desvantagem para cinco.

Talvez na sua pior atuação no Alemão nesta temporada, o Bayern só conseguiu a vitória graças a um gol de Lewandowski, aos 10 minutos do primeiro tempo. No lance, a zaga rebateu mal para a entrada da área e ele bateu de primeira na sobra, tirando do goleiro, para fazer seu 25.º gol como artilheiro do torneio.

Também neste sábado, o Hertha Berlin recebeu o Ingolstadt no Estádio Olímpico da capital alemã e venceu por 2 a 1, gols de Haraguchi e Kalou. Com o resultado, foi a 48 pontos e se distanciou no terceiro lugar. A equipe é seguida pelo Schalke 04, que assumiu o quarto lugar, com 44 pontos, ao vencer, na sexta, o Borussia Mönchengladbach, que caiu para quinto, com 42. O Mainz segue em sexto, agora com 41, porque tropeçou neste sábado ao empatar em 1 a 1 com o Werder Bremen fora de casa.

Classificado às quartas de final da Liga dos Campeões para pagar o Real Madrid, o Wolfsburg continua decepcionando no Alemão. Neste sábado, com Dante e Luiz Gustavo como titulares e Bruno Henrique entrando no fim, perdeu de 1 a 0 para Darmstadt 98 em casa. Vice-campeão na temporada passada, é só o oitavo agora, com 37 pontos.

Outro que vive má fase é o Hamburgo. Depois de jogar a repescagem para não cair à segunda divisão nas últimas duas temporadas, o time parece não ter aprendido. Perdeu neste sábado para o Hoffenheim por 3 a 1, em casa, e segue em 12.º, com 31 pontos. O Hoffenheim foi a 27 e ocupa exatamente o 16.º lugar, que é o posto que obriga jogar essa repescagem.