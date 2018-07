Bayern, embalado, tenta tirar proveito do cansaço do Lyon Líder do Campeonato Alemão e empolgado pela goleada por 7 a 0 sobre o Hannover, o Bayern tenta tirar proveito do cansaço do Lyon e abrir vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa dos Campeões, em Munique. Os franceses viajaram dois dias de ônibus até a Alemanha por causa do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia. Se o desgaste do Lyon é arma, os alemães tentar driblar a polêmica que paira sobre Ribéry, investigado por um possível envolvimento com prostituição.