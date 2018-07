Bayern encerra série de goleadas com vitória por 2 a 0 sobre o Hertha

Perto da forma como o Bayern de Munique vinha tratando seus visitantes na Allianz Arena, o Hertha Berlin pode até comemorar que perdeu por apenas 2 a 0 para a equipe de Pep Guardiola, neste sábado, em Munique, pela 14.ª rodada do Campeonato Alemão. Foi o primeiro jogo em casa desde 12 de setembro no qual o Bayern fez menos de quatro gols.

O placar foi aberto aos 34 minutos do primeiro tempo, com Müller, de cabeça, após escanteio batido pelo marroquino Benatia. Depois, aos 41, Javi Martínez deu lindo tapa na bola de primeira, no ar, deixando o francês Coman na cara do gol para fazer o segundo.

Como só não venceu um dos jogos que fez no Campeonato Alemão até aqui, o Bayern de Munique soma 40 pontos de 42 possíveis. Borussia Dortmund, que vem em segundo, com 29 pontos, joga só no domingo, contra o Stuttgart, em casa.

O Hertha Berlin caiu para o quinto lugar porque o Borussia Mönchengladbach somou um ponto ao empatar fora de casa com o lanterna Hoffenheim, por 3 a 3, também chegando aos 23 pontos. A equipe alvinegra, entretanto, leva vantagem no saldo de gols para assumir a quarta colocação.

Johnson abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo e fechou a conta a três minutos do fim. O Hoffenheim chegou a abrir 3 a 1, com Zuber, Polanski e Amiri, mas depois cedeu o empate. Drmic também marcou para o Mönchengladbach.

O Hamburgo assumiu o sexto lugar, com 21, ao ganhar do Werder Bremen, por 3 a 1, fora de casa. Ilicevic, Gregoritsch e Müller marcaram para o Hamburgo, enquanto Ujah fez para os anfitriões.

Jogando em casa, o Hannover ganhou do Ingolstadt por 4 a 0 e, com 14 pontos, se afastou da zona de rebaixamento. O zagueiro brasileiro Marcelo, ex-Santos e PSV, fez o gol que abriu o placar. Por fim, o Mainz venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, também jogando em casa. Muto e Malli fizeram os gols da vitória. Seferovic descontou.