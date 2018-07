Bayern ganha de virada para ser o líder

Em Stuttgart, quem saiu na frente foi o time da casa com um gol de Gentner, aos seis minutos. Mas o empate da equipe visitante não demorou muito. Aos 12 minutos, o brasileiro Rafinha cruzou para Mario Gomez marcar seu primeiro gol.

A situação do Stuttgart se agravou bastante quando, aos 29, seu lateral-esquerdo Molinaro levou o segundo cartão amarelo e deixou os donos da casa com um jogador a menos.

O Bayern voltou para a segunda etapa disposto a aproveitar essa sua vantagem numérica. e aos 11 minutos, Lahn cruzou na medida para Mario Gomez marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Em Dortmund, o Borussia até que começou a partida na frente do marcador, com Kagawa, mas no segundo tempo não suportou a pressão do Kaiserslautern, que empatou com Sahan.