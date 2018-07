Bayern segue os passos do Barcelona

MUNIQUE - Investimento pesado na formação de jovens, clubes com a obrigação de manter escolinhas e uma filosofia ofensiva de jogo, técnicos que alertam seus futuros craques sobre a importância do toque de bola. Essas poderiam ser características do Barcelona. Mas, na realidade, são as orientações dos maiores clubes alemães que, na última década, investiram um volume recorde de US$ 1 bilhão para a formação de novos talentos no país.

O resultado tem sido a criação do campeonato mais disputado da Europa, clubes com suas contas em dia, além de uma renovação contínua na seleção nacional.

A decisão de Pep Guardiola de aceitar o convite para treinar o Bayern de Munique, portanto, não ocorreu por acaso. O Estado visitou na semana passada a escolinha do clube. Longe dos estereótipos do futebol germânico, o local é um laboratório da técnica. Guardiola, quando desembarcar, vai ser recebido em um centro de fazer inveja a grande parte dos clubes do mundo.

Cinco campos de treinamento repartidos em 70 mil m2 num elegante bairro de Munique recebem semanalmente 185 jovens. 90% deles são da própria região da Baviera, num esforço para criar jogadores que se identificam com o clube e demonstrar à comunidade que suas raízes são claras. "Queremos jogadores formados por nós. Eles são quem mais se identificam com o clube", declarou Karl Heinz-Rummenigge, presidente do Bayern.

No total, o clube mantém onze times completos, além da equipe principal. Para selecionar os jovens que poderão treinar na "academia", o Bayern tem 26 olheiros e treinadores, todos com formação profissional. Outras 40 pessoas trabalham exclusivamente para os times de base, incluindo psicólogos.

Os investimentos chegam a R$ 10 milhões por ano apenas na base. O valor é ainda inferior aos R$ 40 milhões gastos anualmente pelo Barça. Mas os alemães garantem que esse é só o começo.

Os primeiros resultados já são reais. Thomas Muller, Lahm, Schweinsteinger e Toni Kroos, que brilham na seleção do país, são formados pelo Bayern.

REFORMA

Mas nem sempre foi assim. O ponto mais baixo do futebol alemão foi registrado no ano 2000. Na Eurocopa daquele ano, a seleção não venceu um só jogo e saiu da competição sem ter marcado um só gol. Nas semanas que se seguiram ao desastre, a federação local convocou os clubes e um plano foi montado para reerguer o futebol alemão. A prioridade não seria trazer estrelas estrangeiras, mas sim criar uma base de jovens para que, dez anos depois, pudessem brilhar.

Para 2014, a seleção alemã não esconde que seu objetivo é a vitória na Copa, com o amadurecimento dessa nova geração. E, enquanto isso, constata que todos os clubes estão com suas contas em dia e voltando a obter sucessos no cenário europeu. Desta vez, com craques locais.