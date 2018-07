Bayern sofre, mas avança às quartas

Atuando fora de casa e com dez jogadores desde o início do segundo tempo (Ribéry foi expulso por agressão), o Bayern sofreu grande pressão depois de Mario Gómez abrir o placar. O alívio só veio aos 40 do segundo tempo, quando Shaqiri completou o contra-ataque de Müller.

"Foi uma vitória difícil, mas estamos jogando em alto nível em todas as competições e conseguimos a classificação. Isso foi o mais importante", disse o técnico Jupp Heyckes.

O Schalke foi eliminado do torneio ao perder para o Mainz por 2 a 1 dentro de casa. Caligiuri e Müller marcaram para os visitantes; Huntelaar descontou para os anfitriões.

Com a derrota inesperada, o time dos azuis reais levou a crise que vive no Campeonato Alemão para a Copa da Alemanha. Foi a primeira partida do time depois da demissão do técnico Huub Stevens. O treinador da base, Jens Keller, comandou a equipes, mas não conseguiu corrigir os erros da defesa.