Bayern de Munique aposta em jovem promessa da França para substituir Lewandowski

Duas semanas após perder Robert Lewandowski, seu principal atacante, o Bayern de Munique resolveu fazer uma aposta em seu setor ofensivo. Nesta terça-feira, contratou o adolescente francês Mathys Tel, de apenas 17 anos. A promessa chega ao clube alemão com valor de gente grande: 30 milhões de euros, equivalente a R$ 166 milhões.

Tel tinha contrato com o Rennes até 2024, mas o Bayern aceitou pagar a multa rescisória. O clube alemão não divulgou a duração do vínculo do francês e nem o valor da multa que consta em seu contrato com os bávaros. Segundo a revista Kicker, o clube desembolsou imediatamente 15 milhões de euros. O restante está condicionado ao número de jogos que Tel jogar no time e em suas futuras conquistas.

"Ele é um jogador muito jovem e talentoso, pode jogar em diferentes posições, tanto como atacante quanto como ponta. É muito rápido, forte com todo o seu corpo, e muito bom em manter a posse da bola. E também é bom em longas corridas", analisou o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann.

Apesar do reforço para o ataque, o treinador fez questão de destacar que Tel não foi contratado com a missão de substituir Lewandowski, artilheiro do time nas últimas temporadas e que foi negociado com o Barcelona.

"Ele não é o substituto de Lewy. Acho que é normal falar sobre sua idade e sua presença em jogos do profissional. Mas um dia ele poderá se tornar um dos melhores atacantes e esse é o nosso desejo e nosso plano. Nós sempre tentamos encontrar jogadores jovens de muito talento que podem se tornar atletas de primeiro nível", comentou o técnico.

Tel somou 10 partidas pela equipe profissional do Rennes, sem marcar gol. Mas sua performance na base costuma gerar elogios. No mês passado, foi capitão da seleção francesa que conquistou o título da Eurocopa sub-17.