Bayern vence e se mantém na liderança O Bayern Munique venceu o Wolfsburg por 2 a 0, ontem na Bavária, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão. O jogo marcou a volta do zagueiro brasileiro Breno ao banco de reservas, depois de um longo tempo de ausência por ter sido preso sob a acusação de incendiar a própria casa. Os gols foram marcados por Mario Gomes e Robben, no segundo tempo. O Bayern soma 40 pontos (pontuação idêntica do Borrussia Dortmund e do Schalke), mas tem melhor saldo de gols que os rivais.