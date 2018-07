Bayern vence na abertura da 17ª rodada do Alemão O Bayern de Munique iniciou ontem a 17ª rodada do Campeonato Alemão com tranquila vitória sobre o Colônia por 3 a 0. A competição continua hoje com seis jogos. O destaque é para Bayer Leverkusen x Nuremberg. O Campeonato Espanhol terá quatro jogos e o principal será o confronto entre Sevilla e Real Madrid. Quatro partidas estão previstas para este sábado no Campeonato Italiano, entre elas o encontro entre Milan e Siena. No Campeonato Português, o jogo mais esperado é o confronto entre Porto x Marítimo.