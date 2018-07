BBC denuncia máfia de ingressos na entidade

Segundo a tevê, os cambistas operam justamente a partir das entranhas da entidade e com ingressos que deveriam ser distribuídos pela Fifa às confederações nacionais. Os responsáveis pela venda ilegal, disse o documentário, seriam os próprios cartolas.

A BBC foi até a Noruega e obteve depoimentos de um dos principais cambistas da Europa, Atle Barlaup.

De acordo com ele, 40% das entradas para jogos de Copas do Mundo no mercado paralelo têm origem dentro da própria Fifa e seriam os principais cartolas da entidade os interessados em sua venda (são ele, segundo Barlaup, que lucrariam com a transação.

O cambista revelou um dos acordos, com o então vice-presidente da Fifa, Jack Warner. Em 2006, o cartola o vendeu 820 entradas, que seriam dadas a ele por ser presidente da Federação de Futebol de Trinidad e Tobago.

No total, os cambistas foram obrigados a pagar quase três vezes o preço das entradas a Warner. Afastado do futebol, hoje ele é ministro do Trabalho e do Transporte em seu país.