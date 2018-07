BC lança mais nove moedas comemorativas da Olimpíada de 2016

O Banco Central (BC) lançou nesta sexta-feira, no Rio, o segundo conjunto de nove moedas comemorativas para a Olimpíada de 2016. Até o ano que vem, haverá mais dois lançamentos, chegando a um total de 36 moedas comemorativas em alusão à primeira Olimpíada sediada na América do Sul. "Promover um registro perene dos Jogos é uma oportunidade de contribuir para o engrandecimento do País", afirmou Altamir Lopes, diretor de Administração do BC, em cerimônia de lançamento das moedas, na sede do Comitê Rio-2016.

Segundo Lopes, o projeto das moedas comemorativas, que serão fabricadas na Casa da Moeda, no Rio, é "o pleno reconhecimento da importância do movimento olímpico como confraternização dos povos". O diretor do BC deixou o evento sem falar com a imprensa.

Das nove moedas lançadas nesta sexta-feira, uma é de ouro, quatro, de prata, e quatro, de circulação comum. Voltada a colecionadores, com tiragem de 5 mil unidades, a moeda de ouro traz motivos relacionados ao Cristo Redentor e à prática do salto com vara, tem valor de face de R$ 10, pesa 4,4 gramas e custa R$ 1.180.