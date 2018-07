Bebeto vai coordenar 'revolução' nas categorias de base da seleção

SÃO PAULO - A "revolução'' nas categorias de base da seleção brasileira vai ser encabeçada por um tetracampeão mundial. O ex-atacante Bebeto é o nome escolhido pelo presidente da CBF, José Maria Marin, para comandar o processo de renovação. A ideia é de que ele assuma o cargo de coordenador das divisões de base. Mas Jorginho - técnico do Bahia e que esteve bem próximo de assumir a equipe sub-20 - está descartado.

Bebeto só não será o coordenador se não quiser. Um dirigente carioca ligado ao presidente Marin revelou ao Estado que o ex-jogador já foi convidado para trabalhar na CBF, se mostrou "entusiasmado'' e diz acreditar que tem muito a contribuir. Marin já dá como certo o acordo, segundo esse dirigente.

A ideia de convidar Bebeto surgiu na Argentina, quando Marin e o tetracampeão visitaram a seleção sub-20 que fracassaria no Sul-Americano ao cair na primeira fase - Matheus, filho de Bebeto, fazia parte do grupo. Eles viram a única vitória do time, um magro 1 a 0 sobre a Venezuela.

Não foi apenas o fraco desempenho em campo que irritou a dupla. A falta de comando do técnico Emerson Ávila (que era interino) e a presença dos empresários de vários jogadores na concentração - que teriam pedido para seus pupilos jogarem pensando em uma transferência para o exterior e não na seleção - foram fatos ainda piores na opinião dos dois.

Como Marin e Bebeto estão bastante próximos nos últimos meses -ambos fazem parte do Comitê Organizador Local da Copa de 2014 -, foi fácil para o dirigente decidir-se por convidar o ex-jogador para comandar a reformulação nas categorias de base. Na volta ao Brasil, Marin conversou com alguns de seus pares e teve a ideia aprovada.

Bebeto tem o perfil que o presidente da CBF julga ideal para a missão: é ex-jogador, tem experiência e fez sucesso na seleção. A ele caberá montar a comissão técnica das seleções. Mas Marin ainda não decidiu se será contratado um único técnico para todas as equipes de base ou se trará um para a sub-20 e outro para a sub-17 e a sub-15.

Jorginho queimado. Se Bebeto está em alta, Jorginho perdeu a chance de dirigir a sub-20 por ter a língua solta. Marin queria contratá-lo, mas de acordo com o dirigente carioca mudou de ideia ao saber que o encontro que ambos tiveram domingo em São Paulo vazou para a imprensa.

Foi de Jorginho a iniciativa de tornar pública a conversa, o que o queimou com Marin. Ele ainda não tem outra opção, mas o próximo técnico da sub-20 será necessariamente um ex-jogador, que saiba impor sua autoridade.