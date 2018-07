Bebida será liberada em todos os estádios do País

Relator da Lei Geral da Copa, projeto de lei em tramitação na Câmara, o deputado federal Vicente Cândido (PT-SP) disse ontem ter acertado a volta das bebidas alcoólicas permanentemente aos estádios de futebol no País. A brecha seria aberta a partir da aprovação da norma. Segundo o parlamentar, a liberação foi combinada com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), e o diretor de seleções da CBF e ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em reunião na semana passada, em Brasília. Mas ainda precisa passar no Congresso Nacional.

O Estatuto do Torcedor, que rege as regras dentro dos estádios brasileiros, ficaria alterado a partir da sanção da Lei Geral da Copa. Cândido e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PCdoB), confirmaram que acreditam na aprovação no mês de março. "Aprovando na Câmara, no Senado é tranquilo, basta uma ou duas audiências'', diz Cândido. "Vou fazer um apelo ao líder do governo para que seja até o fim de março'', acrescentou Rebelo.

A mudança teria de ser feita no artigo 13 da lei, incluído em 2010 no estatuto. O texto trata da segurança dos torcedores participantes de eventos esportivos, e especificamente, das condições de acesso e permanência dentro dos estádios e arenas. É proibido o porte de bebidas, drogas e quaisquer outras substâncias que possam suscitar a violência.

"Foi um avanço que nós tivemos em uma reunião minha com o Andrés e o ministro da Saúde. Avançamos para alterar o estatuto a partir da sanção da lei'', afirmou Cândido em visita ao Itaquerão ao lado da comitiva do Ministério do Esporte. "Eles deixaram para o Congresso decidir."

A assessoria de Padilha, porém, disse ao Estado que o ministro da Saúde foi à Câmara no ano passado e deixou clara sua posição contrária à liberação da venda de bebidas nos estádios.

Outros dos pontos mais debatidos da Lei Geral e que ainda provoca discordância entre a Fifa e o governo federal é a venda de meia-entrada para idosos maiores de 65 anos. A posição da Presidência da República é de manter o benefício. Mas a forma de venda continua indefinida. E com previsão de problemas operacionais para respeitar o Estatuto do Idoso.

Segurança. A Polícia Militar, que tem destacamentos especializados para atuar em arenas esportivas, pode deixar de exercer a função. A ideia é defendida por Cândido, que pretende levá-la à Câmara dos Deputados.

A segurança seria assumida por agentes privados pagos pelo promotor do evento. Já houve conversas com a CBF. "Vamos fazer o debate. O mundo caminha para isso e no Brasil não poderia ser diferente.''