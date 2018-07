Beckenbauer: 'Foi justo, a Alemanha foi o melhor time' Campeão mundial como jogador em 1974 e como técnico em 1990, Franz Beckenbauer ressaltou que o tetracampeonato obtido pela seleção alemã no último domingo, no Maracanã, coroou a equipe que melhor jogou futebol nesta Copa de 2014. O ídolo enfatizou também que a força coletiva alemã triunfou e compensou o fato de o time nacional não contar com nenhum craque extraordinário como é Lionel Messi, por exemplo.