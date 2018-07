Beira-Rio volta a ficar ameaçado de exclusão de 2014

PORTO ALEGRE - O Beira-Rio voltou a ficar ameaçado ontem de não participar da Copa de 2014. "Se será no Beira-Rio ou não, já tenho minhas dúvidas'', admitiu o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), em entrevista à Rádio Gaúcha que renovou a polêmica sobre a capacidade do Internacional e da Construtora Andrade Gutierrez de cumprirem os prazos exigidos pela Fifa.

A discussão recomeçou sábado, quando a construtora publicou nota nos jornais gaúchos informando que conseguiu definir todos os investidores necessários à viabilização do projeto. A reforma deve custar R$ 330 milhões. Mas, para obter o empréstimo do BNDES, empresa e seus parceiros devem apresentar garantias financeiras.

A Andrade Gutierrez diz que apresentou "um plano sólido de garantias'' ao Banrisul, agente repassador de recursos do BNDES. O banco reagiu por nota distribuída ontem, na qual sustenta que "a proposta apresentada pela construtora não está suficientemente estruturada, em relação às garantias, para realizar a operação de financiamento''.

Lei da Copa. A comissão especial da Câmara tentará novamente hoje votar a Lei Geral da Copa. A nova versão do relatório do relator Vicente Cândido (PT-SP) diz que pelo menos 50 mil ingressos da Copa das Confederações, em 2013, serão vendidos dentro da chamada "cota social".

A permissão da venda de bebidas alcoólicas deve provocar debates. O deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) já avisou que vai tentar sensibilizar os colegas a derrubar este trecho. / COLABOROU EDUARDO BRESCIANI