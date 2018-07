Beisebol: Rangers bate o Giants por 4 a 2

ARLINGTON, Estados Unidos - O Texas Rangers tratou de eliminar a possibilidade de ser "varrido" na World Series da MLB ao vencer o San Francisco Giants por 4 a 2 na noite deste sábado, em seu estádio, em Arlington, no Texas.

Com a vitória no jogo 3, o Rangers agora perde a série melhor de sete por 2 jogos a 1, e tem a chance de empatar logo neste domingo, quando acontece o jogo 4, às 22 horas (de Brasília), novamente no Rangers Ballpark.

Para vencer o rival de São Francisco, a equipe do técnico Ron Washington contou com o excelente jogo do arremessador Colby Lewis, que arremessou por oito entradas (duas a mais que o programado), cedendo duas corridas (dois homeruns, um de Cody Ross e outro de Andres Torres), além de cinco rebatidas e seis eliminações por strike.

Com Lewis tranqüilo nos arremessos, a sorte do ataque do Texas Rangers na série começou a mudar logo na segunda entrada. Como fizera no jogo 6 na final da Liga Nacional contra o Philadelphia Phillies, o arremessador do Giants, Jonathan Sanchez, se perdeu na primeira boa rebatida que sofreu. Nelson Cruz acertou o muro de proteção e chegou à segunda base. Depois, o arremessador andou Bengie Molina. Sob pressão, viu seu arremesso sair errado e, com a bola no meio da base principal, ficou fácil para Mitch Moreland acertá-la e fazer um homerun de três corridas.

A vida de Sanchez no jogo durou até a quinta entrada quando, novamente com apenas mais um jogador a ser eliminado, cedeu um homerun, dessa vez para a estrela do Rangers, Josh Hamilton. Detalhe: o arremessador canhoto do Giants levou dois homeruns justamente dos dois rebatedores canhotos do time adversário. O técnico Bruce Bochy o trocou por Guillermo Mota.

Aos poucos, no entanto, a teimosia do técnico do Rangers em manter Colby Lewis fez de uma partida sob controle virar num desespero. O Giants anotou sua primeira corrida na sétima entrada com Ross, depois mais uma na oitava com Torres. Com a vantagem cortada em duas corridas, Washington sacou Colby Lewis para a entrada de Darren O’Day.

Depois do susto e da lição teoricamente aprendida, o técnico do Rangers colocou o novato Neftali Feliz para fechar o jogo na nona entrada, e o garoto da República Dominicana não decepcionou, eliminando Pat Burrell, Cody Ross e Juan Uribe para garantir a primeira vitória da equipe texana na World Series.

Notas. Dois dos principais nomes na história do Texas Rangers, o ex-arremessador Nolan Ryan e o ex-catcher Ivan Rodriguez, participaram do arremesso inaugural. Hoje, Ryan é o presidente da equipe texana ++++ O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, juntamente com sua esposa, Laura Bush, compareceu ao jogo. O ex-presidente republicano já foi um dos proprietários do clube - inclusive esteve à frente da construção do estádio, que foi inaugurado em 1994.