Belfort e americano trocam farpas antes do duelo de sábado Na reta final de preparação para o UFC 142, no sábado, na Arena HSBC, no Rio, Vitor Belfort e o americano Anthony Johnson estão esquentando o clima para o duelo. O brasileiro não gostou de saber que o rival disse para ele ficar com as "mãos levantadas", como forma de se defender, e deu o troco ontem.