Belfort e Bisping voltam a se estranhar em pesagem do UFC São Paulo

SÃO PAULO - A pesagem oficial do UFC São Paulo, que acontece neste sábado, no ginásio do Ibirapuera, encerrou a série de eventos que antecedem as lutas. Os 22 participantes, dos quais 14 são brasileiros, passaram pela avaliação realizada nesta sexta-feira e já estão prontos para entrar no octógono.

Apesar de Vitor Belfort e Michael Bisping serem as estrelas desta edição do UFC, a pesagem foi marcada por nomes de menor peso, como o californiano C.J Keith, que enfrentará Francisco Massaranduba no card preliminar dos pesos leves.

Primeiro a entrar no palco para se pesar, Keith se atrapalhou na hora de tirar as roupas para subir na balança, deixou a toalha cair e acabou mostrando o órgão genital para as 3.680 pessoas que acompanhavam a pesagem. Com 71,2 kg, ele também não atingiu o peso ideal para a sua categoria (peso leve) e terá apenas algumas horas para entrar em forma e chegar aos 70 kg.

Os brasileiros Wagner Caldeirão, Lucas Mineiro e Thiago Tavares levantaram a torcida na arquibancada. Mas, entre os novatos, Daniel Sarafian recebeu o maior apoio. Principal aposta da empresa comandada por Dana White - ele é o único brasileiro patrocinado pelo UFC -, o paulistano estreará já na segunda luta principal da noite, contra o norte-americano C.B. Dollaway.

Últimos a se apresentarem, Vitor Belfort e Michael Bisping continuam se estranhando. O britânico foi recebido com vaias e fez uma aparição discreta na hora da pesagem. Já o brasileiro foi aplaudido de pé pelo público. Mas, quando se encararam, Bisping novamente provocou Belfort: "Vem, vem!", disse. Os dois ficaram afastados e nem chegaram a se cumprimentar.