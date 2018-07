Belfort evita criticar rival inglês no UFC São Paulo. Até ser chamado de velho

SÃO PAULO - Vítor Belfort não faz nenhuma questão de esconder que está rodado. Quando um repórter, nesta quarta-feira, tentou situá-lo numa geração, ele logo atalhou. "Sou da época do Tank Abbott", corrigiu, referindo-se ao norte-americano que se tornou conhecido na segunda metade dos anos 90. Por frequentar gaiolas, ringues e octógonos há vários anos, o lutador carioca, de 35 anos, é o único que participou do primeiro evento do UFC em São Paulo, em 98, no ginásio do Canindé, que vai lutar também na proxima edição, no ginásio do Ibirapuera, no dia 19 de janeiro.

Michael Bisping, o britânico que vai enfrentá-lo no UFC São Paulo, aproveitou o fato para provocar. Indagado sobre qual o melhor momento para um lutador encerrar a carreira, ele disparou contra o carioca, embora seja apenas dois anos mais novo que o adversário. "Olhe, por exemplo, para Vitor. É só você ver a cara dele, ele parece velho. Depois que eu derrotá-lo, acho que ele vai se aposentar".

Bisping, revelado no programa TUF (The Ultimate Fighter), acha que Belfort não vai dar conta do recado por cinco roundes. "Vitor é um cara muito musculoso, e caras assim se cansam. Vamos ver se ele é tão rápido como pensa que é".

Belfort, em suas primeiras declarações, evitou revidar os ataques do inglês. "Ele é ruim, eu não sou. Existe bullying na escola e existe no esporte também. Não resolvo as coisas com palavras. Meu negócio é com chute, soco".

Porém, quando informado de que havia sido chamado de velho pelo rival, Belfort não se conteve. "Meu amigo, manda ele se preparar. Aliás, não fala para ele não. Deixa ele achar isso. Ele tem que se preparar primeiro para passar do primeiro rounde, mas, no restante, vamos achar isso. Que bom, que bom. Ele não sabe a fome que está me dando".

Sem papas na língua, Bisping acha que Belfort não pode mesmo falar muito. "Ele tem 21 vitórias e dez derrotas. Seu número de derrotas é praticamente a metade de seu número de vitórias. Belfort não é Jesus Cristo. Ele não é imbatível e será derrotado novamente."

Ainda chamado de vale-tudo em 98, o MMA chegou a ser alvo de proibição por Marta Suplicy em São Paulo. Depois, as tentativas de realizar o evento no Pacaembu e no Morumbi foram malsucedidas devido à lei do silêncio.

O longo intervalo sem eventos do UFC em São Paulo coincidiu também com o mau gerenciamento da atração, antes de Dana White comprar o negócio. Nos tempos das vacas magras do MMA, Belfort arriscou-se até no ringue de boxe. Chegou a participar, por exemplo, dos Jogos Abertos do Interior, em Araraquara, em 99. "Era triste essa época. Dormia em dormitório. Os lutadores lutavam por uma coisinha (dinheiro) de nada. É uma pena, porque temos ótimos talentos do boxe no Brasil."

