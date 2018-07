Belfort lança seu desafio a Jon Jones

Vitor Belfort já foi chamado de velho por alguns oponentes e seu adversário no UFC São Paulo, Michael Bisping, falou que ele tinha "corpo de leão, mas pernas e coração de galinha". A resposta foi dada no sábado. Aos 35 anos, o brasileiro mostrou com um chute cinematográfico que suas pernas mudaram e que sua idade não faz diferença alguma. Para delírio dos 9.116 torcedores que lotaram o Ginásio do Ibirapuera, ele acertou um golpe na têmpora do inglês, que caiu e não conseguiu mais evitar os socos de Belfort, vencedor por nocaute a 1min27 do segundo assalto.

"Podem se preparar para ver muitos outros nocautes como esse. Eu me preparei muito para esse estilo de luta", contou Belfort. "Eu lembro que quando comecei a lutar tinha as mãos rápidas, mas não desenvolvi muito minhas pernas. Mas, para mim, é um prazer aprender uma nova arte marcial. Eu ainda estou me desenvolvendo como lutador e aprendendo bastante", disse ele, que treinou kickboxing com o mestre Henri Hooft e caratê kyokushin com Andrews Nakahara. Os dois fizeram o atleta ter uma grande evolução nos chutes nos treinos da equipe Blackzilians, na Flórida, Estados Unidos.

A importante vitória sobre um candidato a enfrentar Anderson Silva pelo cinturão dos médios do UFC mostrou que Belfort está em forma, mesmo sendo um dos atletas mais longevos do MMA na atualidade. Ele começou profissionalmente na modalidade com 19 anos e, mesmo com altos e baixos na carreira, o que é muito comum em um esporte de contato, sonha com voos mais altos - e aproveitou a vitória para desafiar Jon Jones, campeão dos meio-pesados. "Eu mereço por tudo que já fiz na história do MMA. Não tenho medo dos desafios. É uma luta que eu e meu treinador queremos e acho que mereço essa revanche."

Muitos imaginavam que o caminho natural para Belfort seria enfrentar novamente Anderson Silva, mas ele provocou surpresa ao preferir subir de categoria para encarar Jon Jones, para quem perdeu em setembro do ano passado. Mas o norte-americano vai enfrentar o falastrão Chael Sonnen em abril. "Não faz sentido ele lutar contra esse palhaço do Sonnen, que nunca fez nada de importante. Eu tenho carreira e o desafio foi feito. Cabe ao UFC decidir", falou Belfort.

Tanto Sonnen quanto Jones desdenharam da proposta de Belfort. O primeiro deu uma entrevista ontem e ironizou os discursos religiosos do brasileiro. "Quero deixar uma coisa bem clara. Você vem dizendo ao mundo que quer encontrar Jesus. Terei muito prazer em providenciar essa viagem. Mas, primeiro, tenho de me livrar de Jon Jones. Você é o próximo." Jones, por sua vez, deu risada das provocações de Belfort.

Superluta. Para o UFC, tanto Anderson Silva quanto Jon Jones parecem não ter adversários à altura em suas categorias. Os dois venceram todos os que tentaram tirá-los do topo nos últimos anos e a expectativa agora é por um confronto entre os campeões. "É uma luta dos sonhos e vamos fazer com que seja possível a sua realização. Os torcedores querem ver, os patrocinadores também... Acredito que quanto antes ela acontecer, melhor", opinou Marshall Zelaznik, diretor de desenvolvimento internacional do UFC.