Belfort posta foto ao lado de Weidman e pede apoio da torcida

SÃO PAULO - A esperada luta entre Chris Weidman e Vitor Belfort só ocorrerá no dia 24 de maio deste ano, no UFC 173, mas os lutadores já se encontraram. O fato ocorreu neste sábado, em Las Vegas, durante as fotos para a divulgação do evento. No texto publicado em uma rede social, Belfort pediu o apoio do torcedor brasileiro e afirmou que o combate será como uma final de Copa do Mundo.

"Eu quero saber quem vai tá presente nessa luta? Conto com a presença de todos, essa luta será uma final de Copa do Mundo, será 2 contra 1, o 3º homem será vocês na torcida, cantando e contagiando. BRASIL!!!!", escreveu o lutador.

Chris Weidman, que superou Belfort e foi eleito o 'Lutador do Ano' em premiação feita pela revista inglesa Fighters Only. O norte-americano tornou-se no ano passado o grande algoz de Anderson Silva. Em julho, Weidman nocauteou o brasileiro no segundo round. Na revanche, Anderson Silva se lesionou gravemente.