Belfort vence Bisping por nocaute no UFC São Paulo O brasileiro Vitor Belfort venceu, na noite de sábado, o inglês Michael Bisping na luta principal da programação do UFC São Paulo, realizado no Ginásio do Ibirapuera. O combate, válido pelos pesos médios do UFC, maior organização de artes marciais mistas do mundo, foi definido por nocaute no segundo round.