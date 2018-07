Belga vence 13ª etapa e Froome mantém vantagem na ponta da Volta da França

Durante a maior parte do percurso, com partes planas e algumas subidas, um grupo de seis ciclistas se manteve à frente dos demais concorrentes. Mas o pelotão com os principais competidores acelerou perto do final em Rodez até alcançar os primeiros colocados e superá-los no último quilômetro.

No sprint final, Van Avermaet e o eslovaco Peter Sagan dispararam e o belga assegurou a vitória pela diferença de meia roda, com o tempo total de 4h43min42. Assim, Sagan ficou pela quarta vez na segunda posição em uma etapa da Volta da França - ele ainda não venceu nenhum estágio em 2015. Já o belga Jan Bakelants foi o terceiro colocado, a 3 segundos do vencedor.

A luta pela liderança da classificação geral da Volta da França não sofreu grandes alterações, afinal, Froome e seus principais concorrentes chegaram juntos, no pelotão principal, a 7 segundos de Van Avermet. O britânico foi o sexto colocado, com o italiano Vincenzo Nibali em sétimo, o espanhol Alberto Contador em oitavo, o norte-americano Tejay van Garderen em décimo e o colombiano Nairo Quintana em 12º.

Com um tempo total de 51h34min21, Froome ocupa a liderança com uma vantagem de 2min52 para Van Garderen, o segundo colocado, e de 3min09 para Quintana, o terceiro. Contador é o sexto, a 4min04, e Nibali está em nono lugar, a 7min47.

Além da camiseta amarela, destinada ao primeiro colocado na classificação geral, Froome segue com a branca com bolinhas vermelhas, do melhor montanhistas, com nove pontos a mais do que Rodriguez - 61 a 52.

A camisa verde, dada ao líder por pontos, permanece com Sagan, que abriu vantagem de 24 pontos - 285 a 261 - para o alemão André Greipel. Já Quintana segue sendo o dono da camisa branca, destinada ao melhor atleta jovem, com 6min44 de vantagem para o francês Warren Garguil.

A 14ª etapa da Volta da França vai ser disputada nesta sexta-feira, com um trecho de 178,5 quilômetros de média montanha entre as cidades de Rodez e Mende.