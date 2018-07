Bélgica goleia Hungria com tranquilidade e avança às quartas da Eurocopa

A Bélgica não deu chance para uma das zebras da competição e confirmou o favoritismo ao bater a Hungria por 4 a 0, neste domingo, no Estádio Municipal de Toulouse, e avançar às quartas de final da Eurocopa, que está sendo realizada na França.

Alderweireld, Batshuayi, Hazard e Carrasco fizeram os gols que garantiram a vitória belga. Com o resultado, a Bélgica agora vai encarar o País de Gales na próxima sexta-feira, no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. O jogo começou com domínio belga e o primeiro gol foi questão de tempo. Aos dez minutos, De Bruyne cobrou falta pelo lado esquerdo e Alderweireld apareceu na segunda trave sem marcação para cabecear para as redes.

A Hungria se segurou como pôde e ainda conseguiu algumas finalizações na primeira etapa, total de seis, contra uma Bélgica melhor em campo que se mostrou tranquila e tentou 16 chutes a gol antes do intervalo.Na segunda etapa, a Hungria resolveu sair para o jogo, mas parou na defesa rival. Aos oito minutos, Dzsudzsák cruzou para Szalei, que desviou, mas a bola bateu em Vermaelen e não entrou. Aos 20, Pintér bateu e obrigou Courtois a fazer difícil defesa. Três minutos depois, Juhász chutou com perigo, para fora.

Após sofrer um pouco de pressão do time rival, a Bélgica tratou de reagir e garantir a vitória. Aos 33, Batshuayi recebeu cruzamento na pequena área e mandou para as redes. No minuto seguinte, o autor do gol anterior Hazard levou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu no canto, sem chances para o goleiro.

Já nos minutos finais, Nainggolan acertou bela enfiada para Carrasco, que dominou, invadiu a área e chutou na saída do arqueiro para selar a goleada e a classificação da Bélgica para a próxima fase da Eurocopa.

HUNGRIA 0 X 4 BÉLGICA

HUNGRIA - Király; Kádár, Guzmics, Juhász e Lang; Nagy, Gera (Elek), Pinter (Nikolics), Lovrencsics e Dzsudzsák; Szalai. Técnico - Bernd Storck.

BÉLGICA - Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Nainggolan, Witsel, Mertens (Ferreira Carrasco), De Bruyne e Hazard (Fellaini); Lukaku (Batshuayi). Técnico: Marc Wilmots.

GOLS - Alderweireld, aos dez minutos do primeiro tempo; Batshuayi, aos 33, Hazard, aos 35, e Carrasco, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Milorad Mazic (Sérvia)

CARTÕES AMARELOS - Kádár, Lang, Elek e Szalai (Hungria); Vermaelen, Fellaini e Batshuayi (Bélgica).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio municipal de Toulouse, em Toulouse (França).