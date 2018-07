Bélgica oficializa que ficará em Mogi das Cruzes na Copa

Assim, os belgas não terão sequer que se deslocarem entre hotel e centro de treinamento. Isso porque a delegação europeia ficará hospedada no Paradise Golf & Lake Resort, local que concentra tanto hotel quanto campos de treino.

"E agora é oficial: recebemos a confirmação que a seleção da Bélgica ficará hospedada em Mogi das Cruzes. É mais um ponto positivo para nossa cidade, resultado de mais de dois anos de trabalho", comemorou, também no Facebook, o prefeito da cidade, Marco Bertaiolli.

Oficialmente, já são 12 seleções que confirmaram que ficarão no estado de São Paulo durante a Copa do Mundo. México e Costa Rica, se hospedarão em Santos, Honduras em Porto Feliz, a França ficará em Ribeirão Preto, o Irã se hospedará em Guarulhos e treinará no CT do Corinthians, Portugal e Nigéria terão suas casas em Campinas, a Bósnia-Herzegovina escolheu o Guarujá, enquanto a Costa do Marfim confirmou que ficará em Águas de Lindoia e a Rússia e o Japão em Itu (SP).

Além disso, o São Paulo tem tudo certo para receber a Colômbia no seu CT de Cotia e os Estados Unidos no da Barra Funda, na capital. Ao que tudo indica, a Argélia, única que até agora não se pronunciou sobre escolha de hospedagem, ficará em Sorocaba, também no interior de São Paulo.