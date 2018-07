Bellucci cai e culpa o 'vento' O brasileiro Thomaz Bellucci decepcionou, ao ser eliminado ontem logo na primeira rodada do Masters 1000 de Miami. Após avançar até as oitavas de final em Indian Wells na semana passada, quando perdeu para o suíço Roger Federer, o número 47 do mundo caiu precocemente na Flórida ao perder para o português Frederico Gil, 85.º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h32. "Errei muito, ventou para caramba e não consegui sentir a bola hoje", disse Bellucci.