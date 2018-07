Bellucci cai na estreia em Paris Thomaz Bellucci perdeu ontem na estreia no Masters 1000 de Paris para o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Mesmo com bons desempenhos em torneios recentes, como a final em Moscou e o jogo equilibrado contra Roger Federer na Basileia, o número 35 do mundo foi superado pelo adversário em apenas 1h3min.