Bellucci é vice. Melo e Soares são campeões

O Brasil teve um domingo de duas finais importantes no tênis. Nas disputas de simples, Thomaz Bellucci levou a pior contra o italiano Andreas Seppi - perdeu por 3/6, 7/6(3) e 6/3 na final do ATP de Moscou, Rússia, mas Marcelo Melo e Bruno Soares garantiram um bom dia para o País ao conquistarem o título de duplas do ATP de Estocolmo, vencendo o sueco Robert Lindstedt e o sérvio Nenad Zimonjic, por 6/7 (4), 7/5 e 10/6 .

Bellucci, em tese, poderia comemorar um de seus melhores resultados da temporada, mas não conseguiu esconder a decepção por ter deixado escapar seu primeiro título em competições de quadra rápida.

"Perdi para mim mesmo", avaliou. "Estava jogado muito bem até a hora de fechar no segundo set. Perdi as duas oportunidades mais importantes da partida que me custaram o título. Não consegui manter a calma e, depois disso, ele (Seppi) cresceu no jogo", complementou Bellucci.

O tenista tentou se consolar, já pensando em seu próximo torneio, na Basileia. "De qualquer forma, foi uma boa competição. Fiz bons jogos aqui em Moscou, faltou pouco para o meu primeiro título em quadra rápida e espero ir bem nesta próxima semana na Suíça", afirmou o tenista número 1 do Brasil.

Bellucci sabe, no entanto, que não será fácil manter o embalo - na estreia do Torneio da Basileia o brasileiro enfrenta na estreia o japonês Go Soeda, 57.º. do ranking da ATP. "Mais um jogo duro. Ele (Soeda) é especialista em quadra rápida, então não vai ter moleza."

Após a conquista em Moscou, Seppi mostrou que, apesar de profissional em quadra, fora dela ainda conserva seu lado tiete. "Foi especial ganhar este título porque lembrei das muitas vitórias de Yevgeny Kafelnikov - meu ídolo de infância - neste evento", revelou Seppi. "Eu o vi muitas vezes durante esta semana, mas fiquei tímido demais para pedir alguma coisa", confessou. O italiano diz ter ficado particularmente feliz por ter, a partir de agora, vitórias em todos os tipos de piso.

De virada. Melo e Soares tiveram bastante trabalho para conquistar o título contra os cabeças de chave número um do torneio de Estocolmo. Começaram em desvantagem no primeiro set mas reverteram e ganharam de virada.

"Estou muito feliz", disse Soares após o confronto. "Eu realmente gostei de jogar e ser capaz de vencer um jogo duro como este - vindo de uma derrota no primeiro sete e uma quebras de saque - foi muito melhor." Melo também mostrou animação e prometeu defender o título. "Voltaremos no ano que vem."