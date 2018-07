Bellucci estreia com vitória em Moscou Thomaz Bellucci começou bem no ATP 250 de Moscou. Em 1h30, o número 41 do mundo fez 2 a 0 (6/4 e 6/1) no italiano Flavio Cipolla, 85.º. Agora vai enfrentar, pela primeira vez, o polonês Jerzy Janowicz.