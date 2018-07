Bellucci estreia em Roland Garros para se manter no top 30

Thomaz Bellucci está confiante para a estreia em Roland Garros, hoje, às 6 horas, diante do cazaque Andrey Golubev. "A primeira rodada sempre causa ansiedade, ainda mais em um Grand Slam, mas isso é natural", declarou o brasileiro, cuja expectativa é a de superar o desempenho do ano passado, ao parar nas oitavas de final.

Bellucci, 25.º do ranking da ATP, enfrentou o cazaque em 2009, no Masters de Roma, oportunidade em que o derrotou com duplo 6/4. A confiança do brasileiro se justifica ainda por outro fator: Golubev, 45.º colocado no ranking, não coleciona resultados expressivos no saibro.

"Concentrei minha preparação em defesa, ataque e nas bolas de conclusão", destaca Bellucci. O número 1 do Brasil entra em quadra para defender sua permanência entre os 30 melhores. Em caso de derrota na estreia, deve perder essa condição.

Ricardo Mello, o outro representante do Brasil nas simples em Roland Garros, tem uma parada mais complicada. Estreia às 7h30 contra o americano Mardy Fish, 10.º do mundo. "Sei que tenho de entrar em quadra e fazer o meu jogo desde o início", disse o campineiro, 88.º no ranking.

"Me preparei bem no Brasil, também fiz bons treinos aqui em Paris e me sinto pronto para a estreia." Será a quarta participação de Mello no saibro parisiense, onde jamais obteve vitória.

Favorito. O espanhol David Ferrer confirmou o favoritismo e estreou com uma fácil vitória. Ontem, o cabeça de chave número 7 superou o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1. Ferrer foi campeão dos torneios de Auckland, em quadras rápidas, e de Acapulco, em quadras de saibro, neste ano.

O croata Marin Cilic foi o primeiro cabeça de chave eliminado entre os homens em Roland Garros. Ontem, o 19.º pré-classificado perdeu para o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. O francês Jo-Wilfried Tsonga triunfou com facilidade na sua estreia em Roland Garros. Ontem, o número 18 do mundo derrotou o checo Jan Hajek, 121.º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0 com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2.