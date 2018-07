Bellucci faz convite a Larri Passos O técnico Larri Passos ganhou fama orientando o ex-número 1 do mundo Gustavo Kuerten. Cuida da carreira de Tiago Fernandes, principal revelação do tênis brasileiro, 5.º do ranking mundial juvenil. Agora tem a chance de treinar Thomaz Bellucci, o maior tenista brasileiro da atualidade. O jogador, que anunciou a demissão de João Zwetsch domingo, fez proposta para trabalhar com Larri. O técnico ainda não deu uma resposta, mas já orientou Bellucci num treino anteontem na Sociedade Harmonia junto com Fernandes.