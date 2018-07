Bellucci ganha e se prepara para a primeira pedreira

PARIS

O jogo inspirava cuidados, mas foi com facilidade que o brasileiro Thomaz Bellucci venceu seu segundo desafio em Roland Garros. O tenista, 25.º do mundo, não precisou de mais do que 90 minutos para derrotar o italiano Andreas Seppi, número 51, por 6/1, 6/2 e 6/4. A sequência reserva pedreiras: o francês Richard Gasquet, 13º, e a torcida local.

Bellucci entrou em quadra buscando concentração contra um adversário que o havia derrotado no único confronto até hoje, no ano passado. Mas o brasileiro mostrou que realmente está em fase de evolução e não deu chances ao italiano.

"Joguei bem, consegui neutralizar as paralelas do Seppi com bolas profundas e depois atacar na hora certa", avaliou. "Acho que taticamente fui perfeito, não dei chances a ele e me mantive o tempo todo concentrado, firme e sólido, sem cometer erros não forçados."

O brasileiro contou que já estava pensando no confronto contra Gasquet, a quem enfrentará pela primeira vez.

O jogo é importantíssimo para suas pretensões de avançar no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Se passar pelo francês, já garante as oitavas de final e, com ela, a manutenção dos pontos obtidos em Roland Garros no ano passado.

Bellucci promete não ficar na defensiva contra o adversário, que venceu o espanhol Marcel Granollers por 4/6, 6/3, 6/2 e 6/4.

"Vou ter de continuar sólido no fundo e usar bem o saque. Não vou poder deixá-lo confortável, senão ele (Gasquet) toma conta do jogo", avisou. "Ele gosta de jogar em qualquer tipo de piso e vou ter de me impor a ele, mantendo meu estilo agressivo."

Outro tenista que terá um desafio pela frente é o sérvio Novak Djokovic. Ontem, o número 2 do mundo somou a 39.ª vitória em 2011, a 41.ª consecutiva, beneficiado pelo abandono do romeno Victor Hanescu no terceiro set - já ganhava por 2 a 0. Enfrentará o argentino Juan Martin Del Potro (número 26), que ontem derrotou o esloveno Blaz Kavcic, 82.º do mundo, por 6/3, 6/2 e 6/4.

O vencedor do confronto enfrenta o ganhador da partida de Bellucci nas oitavas de final.

O suíço Roger Federer (nº 3) também segue firme . Ontem, ganhou do francês Maxime Teixeira por 6/3, 6/0 e 6/2.

Depois de uma estreia de cinco sets, o líder do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal, entra hoje para duelo contra o conterrâneo Pablo Andujar.

O britânico Andy Murray, número 4, pegará o italiano Simone Bolelli na rodada.