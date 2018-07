Bellucci leva sufoco de novato, mas avança à 2ª rodada O gaúcho Guilherme Clezar, 20 anos e 234º do mundo, ficou muito perto de conseguir sua primeira vitória em um torneio da ATP. Ganhou até a torcida no Ginásio do Ibirapuera. Mas Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 35º do ranking, conseguiu evitar o vexame na estreia do Brasil Open e derrotou o novato por 7/6 (7-4), 5/7 e 7/6 (7-1), em 2h35.