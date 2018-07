Bellucci luta muito, mas não supera a técnica de Federer

Thomaz Bellucci deu trabalho para Roger Federer, mas a boa atuação do brasileiro não foi suficiente para tirar o número 1 do mundo do ATP 500 da Basileia. Ontem, por um lugar nas quartas de final do torneio, o suíço fez 6/3, 6/7 (6/8) e 7/5 e conhecerá hoje seu rival, que sairá do jogo entre o polonês Lukasz Kubot e o francês Benoit Paire.

Este foi o segundo confronto entre os dois - Federer derrotou Bellucci no Masters de Indian Wells, em março. E o próximo encontro já está marcado: será no Ginásio do Ibirapuera, em 6 de dezembro, em uma série de partidas amistosas. "Fiz o melhor. Acho que Federer não estava em um bom dia, mas no fim não consegui pressioná-lo. Era impossível quebrar o saque dele."

A conquista do título em casa é fundamental para Federer terminar o ano como número 1. O suíço depende dos pontos que conquistar não só na Basileia mas também no Masters de Paris, que começa semana que vem, e no ATP Finals, em Londres. Já Bellucci, que foi vice em Moscou, continua no torneio de duplas - ao lado do finlandês Jarkko Nieminen. Estreia hoje.

Federer começou a partida em grande ritmo e, com uma quebra de saque no início, abriu 3/0. Depois do susto, Bellucci reagiu e equilibrou o jogo. No 9.º game, teve dois break points, quando o suíço sacava para o set, mas desperdiçou as oportunidades.

O segundo set manteve o equilíbrio do fim da primeira parcial. Com bons saques, os dois tenistas confirmaram seus serviços até o tie-break. Bellucci, então, abriu boa vantagem ao fazer 6/2, pressionando Federer. O suíço conseguiu salvar quatro set points, mas o brasileiro aproveitou um vacilo do rival para fechar a parcial e empatar.

No terceiro e decisivo set, Bellucci manteve o bom ritmo e não deixou Federer abrir vantagem. Com os tenistas confirmando o serviço, o jogo seguiu igual até o suíço fazer 6/5. No 12.º game, o brasileiro errou e cedeu dois match points para Federer, que não desperdiçou a oportunidade de garantir mais uma vitória para se manter como número 1.

No início do dia, o argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória ao superar o colombiano Alejandro Falla por 6/4 e 6/1. Na próxima rodada, o segundo cabeça de chave vai enfrentar o americano Brian Baker, que eliminou o checo Radek Stepanek. Del Potro busca na Suíça somar pontos suficientes para conquistar vaga no ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada em Londres, no início de novembro.

O francês Paul-Henri Mathieu derrotou o suíço Henri Laaksonen por 6/2 e 7/5, enquanto o australiano Marinko Matosevic superou o alemão Florian Mayer por 6/2 e 6/3. Pela segunda rodada, o búlgaro Grigor Dimitrov venceu o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (1/7) e 7/6 (7/3).