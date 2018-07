Bellucci perde de Nadal, mas vai aos Jogos

Sair da quadra central do All England Club com um placar de 7/6 (0), 6/2 e 6/3 não abalou Bellucci, que festejou a vaga. "Foi a melhor notícia do dia. Foi uma vaga merecida. Estive entre os 30 melhores do mundo nos últimos quatro anos e, justo na semana que fechou o ranking para a Olimpíada, eu estava um pouco fora", explicou o brasileiro, que está na 80.ª posição no ranking.

Bellucci já representou o País em Pequim, em 2008, e vai repetir a dose graças ao convite da ITF - outros tenistas foram convidados, incluindo o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo. "Representar meu país numa competição como essa é muito importante. Estou feliz de poder estar aqui de novo a daqui algumas semanas para reviver o clima olímpico. Embora a grama seja um piso que não tenho bons resultados, vou dar o melhor."