Bellucci perde de novo. Desta vez foi em Dallas A fase de Thomaz Bellucci, definitivamente, não é boa. Ontem, em sua estreia no challenger de Dallas, nos Estados Unidos, ele foi derrotado pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 e 6/4. O paulista de Tietê havia decidido de última hora participar desse torneio por ter sido eliminado de maneira precoce do Masters 1000 de Indian Wells.