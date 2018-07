Bellucci perde e segue para Roland Garros

Thomaz Bellucci não passou da estreia do ATP de Nice. Cabeça de chave número 4 do torneio, o tenista, atual 28.º do mundo, foi superado pelo argentino Leonardo Mayer, 59.°, por 6/4 e 6/1. "O Mayer estava num dia inspiradíssimo, praticamente não errou nada", afirmou Bellucci. "Agora, é focar em Roland Garros e seguir adiante."

Em Paris, dois tenistas brasileiros que disputam vaga na chave principal do Grand Slam do torneio francês venceram seus confrontos na rodada. Ricardo Hocevar ganhou do checo Dusan Lojda (7/5 e 6/3), enquanto Thiago Alves derrotou o argentino Gastón Gaudio (6/2 e 6/3). +

Em Varsóvia, Polônia, a dinamarquesa Caroline Wozcniacki chegou às quartas de final do torneio local ao derrotar a alemã Angelique Kerber por 2/6, 6/3 e 6/4 , A surpresa foi a eliminação da russa Elena Dementieva, que sucumbiu diante da búlgara Tsvetana Pironkova por 7/5, 4/6 e 6-4. Foi a terceira derrota da tenista, ex-número 1 do mundo, em cinco partidas.